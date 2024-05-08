Макрон в своем амплуа: заварить кашу, а затем отойти в сторону

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В конце февраля нынешнего года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможную отправку на определенном этапе западных войск в Украину, хотя и признал отсутствие общего мнения на этот счёт среди союзников. Однако в первые дни текущего мая Макрон уверенно высказался в том ракурсе, что после его предыдущих заявлений о возможности отправки войск стран Запада в Украину во многих европейских столицах наступило не просто понимание позиции Парижа, но и согласие с ней. Интересно, Макрон сам верит в произнесенное, с учетом тиражирования всеми мировыми информагентствами в корне иных позиций данных стран?

Ну да ладно, тем более что, продолжая рассуждать по этой тематике, Макрон преподнес ситуацию таким образом, что в случае победы России в войне с Украиной Европе не следует надеяться на континентальную безопасность. Поэтому надо серьезно рассматривать ситуацию с возможной отправкой войск, прежде всего, на фоне гипотетического прорыва российскими войсками линии фронта.

Правда, как он подчеркнул, положительное решение данного вопроса может быть обеспечено исключительно при наличии просьбы на этот счёт со стороны официального Киева, которая на сегодняшний день еще не имеет места. Параллельно же Макрон пожурил своих европейских партнеров из-за длительных колебаний по определению «границы допустимых действий» в озвученном направлении. А тут вдруг пару дней назад ряд СМИ со ссылкой на экс-помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена сообщил о тайном прибытии солдат французского Иностранного легиона в Украину, где они сразу же развернулись в Славянске. Как отмечалось, в составе военнослужащих – артиллеристы и разведчики, которые ранее служили в одном из французских пехотных полков.

Основной задачей «легионеров» была очерчена помощь 54-й украинской отдельной механизированной бригаде. Правда, по уточнению Брайена, военные, за небольшим исключением из числа офицеров, не являются гражданами Франции. А что Макрон? Как он отреагировал? Да как обычно.

Во время беседы с Си Цзиньпином глава Франции, о чем уже сообщал Minval.az, заявил, что Париж не находится в состоянии войны с Москвой и не ставит цели – предпринять шаги по смене российского режима. Всё как всегда, однако. Заявить одно. Затем самому же дезавуировать собственное заявление либо преподнести его в корне в ином формате. А когда каша начнет завариваться, вообще отойти в сторону.

По какой причине об этом говорится именно сейчас? Да все очень легко и просто. Министерство обороны России объявило о предпринимаемых шагах по проведению учений с применением тактического ядерного оружия. Целью акции обозначено повышение «уровня готовности российских нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач». При этом в оборонном ведомстве России подчеркнули, что учения станут ответом на угрозы и «провокационные заявления», озвученные рядом официальных лиц Запада.

Наверняка теперь оппоненты Макрона по вопросу отправки войск в Украину будут ждать его развернутых ответов на этот счёт. Но прозвучит ли из его уст что-то дельное? Хотя, скорее, его реакцией на происшедшее будет позиция, соответствующая известной пословице: «Я не я, и хата (лошадь) не моя», смысловое звучание которой подразумевает, что некто ничего не знает, не помнит и вообще не имеет никакого отношения к делу. Но разве данная форма поведения нова для Макрона? Не он ли неоднократно проявлял себя в таком же двойственном положении, причем в различных вариациях? Вспомним, как он метался между Киевом и Москвой в 2022 году, выступая в столицах Украины и Москвы с совершенно разными точками зрения. В Киеве говорил одно, в Москве другое, а по возвращению в Европу вообще третье. Затем отошел в сторону.

А не то же самое он проделал на Ближнем Востоке, когда вроде как вел переговоры с противостоящими друг другу силами в едином направлении, но после выяснялось, что озвучивал на встречах со своими визави противоположные мысли? Не удивительно, что и на этой площадке он вынужден был отойти в сторонку. Ну а об африканском фиаско Макрона говорить вообще нет смысла. Тут все ясно и однозначно: Парижу нет места на африканском континенте. Потому вряд ли Макрон наберется мужества связать российские шаги по проведению военных учений с применением тактического ядерного оружия со своими действиями. Хотя, может, позволит себе посетовать на то, что его в очередной раз неправильно поняли: как партнеры, так и оппоненты.

Теймур Атаев