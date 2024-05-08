Зеленский: Массированный ракетный удар нациста Путина

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Президент Украины Владимир Зеленский связал очередной массированный удар по объектам энергетики с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который в Украине отмечают 8 мая.

«Более 50 ракет и более 20 „шахедов“ по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора», — заявил Зеленский.

«Массированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. <…> Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму», — прокомментировал удары Зеленский.