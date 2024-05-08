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Эльчин Амирбеков обсудил с представителем МИД Израиля события на Южном Кавказе и Ближнем Востоке

Эльчин Амирбеков обсудил с представителем МИД Израиля события на Южном Кавказе и Ближнем Востоке

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил с политическим директором министерства иностранных дел Израиля Ализой Бин-Нун ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

Об этом представитель МИД Израиля Ализа Бин-Нун написала на своей странице в соцсети Х.

«Провели дружескую встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям, послом Эльчином Амирбековым. В ходе обсуждения затронуты основные двусторонние и региональные вопросы, также особое внимание было уделено текущим событиям на Южном Кавказе и Ближнем Востоке», – говорится в публикации.

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