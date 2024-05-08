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Фицо: Сегодня в Европе в моде темы про туалеты и трансгендеров

Фицо: Сегодня в Европе в моде темы про туалеты и трансгендеров

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Азертадж и АзТВ раскритиковал Европейский Союз.

«Хочу высказаться по поводу Европейского Союза, но, по-моему, им там это не понравится. Европейский Союз влюблен в себя. Он убедил себя в том, что является лучшим местом в мире и вправе поучать других. Однако другие страны могут быть лучше нас. Порой мне кажется, что возможности в Европейском Союзе постепенно иссякают», – отмечает словацкий премьер.

Фицо отметил, что ЕС борется за то, чтобы понять, что является нормальным, а что – анормальным.

«Скоро в Страсбурге состоятся выборы в Европейский парламент. Но во время избирательной кампании речь идет не о том, кто создаст лучшие социальные и экономические условия. Прошу прощения, в ходе этой кампании обсуждается, сколько туалетов нужно в определенных местах – два или три, говорится о трансгендерах. Сегодня там, в Европе, в моде эти темы. Однако они не приносят обществу никакого прогресса. Европейский Союз становится очень амбициозным, и это вредно для нас», – отметил премьер-министр.

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