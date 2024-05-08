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Фицо о военном сотрудничестве с Азербайджаном: «Война в Украине полностью изменила параметры»

Фицо о военном сотрудничестве с Азербайджаном: "Война в Украине полностью изменила параметры"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Азертадж и АзТВ прокомментировал подписанное с Азербайджаном  соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

«Я поддержал развитие оборонной промышленности в Словакии. Мы обсудили с господином президентом [Ильхамом Алиевым] некоторые проекты [совместное производство вооружения]. Технологии будут от Словакии, а финансы – от Азербайджана.

Производимое вооружение либо будет экспортироваться, либо останется в Азербайджане. Как вам известно, война в Украине полностью изменила параметры. В настоящее время есть серьезная нехватка оружия. Думаю, если нам это удастся, то может принести пользу обеим странам», – заявил Фицо в интервью Азертадж и АзТВ.

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