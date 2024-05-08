Туристы из стран Залива предпочитают Азербайджан

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Азербайджан занял первое место среди 10 стран, в которые предпочитают путешествовать жители стран Персидского залива.

Согласно информации Госагентства по туризму, об этом говорится в отчете Connecting Travel Insight Report по странам, входящим в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В отчете, охватившем данные по росту авиаперелетов из стран Залива за этот год, на долю Азербайджана пришлось 38%.

В число основных направлений авиаперелетов вошли также Египет, Таиланд, Великобритания, Италия, Франция, Грузия, Швейцария, Турция и Мальдивы.