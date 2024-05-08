Азербайджан не смог пройти в финал «Евровидения» (фото, видео) |
Украина ударила ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске (видео) |
40 человек отравились в Загатальском районе (обновлено) |
Фицо ответил на вопросы азербайджанских журналистов (видео) |
Со дня героической гибели Альберта Агарунова прошло 32 года |
Эксперт: Если Азербайджан будет пробивать Зангезурский коридор… |
Азербайджан депортировал сотни иностранцев (видео) |
Ильхам Алиев пригласил главу FIFA на COP29 (фото) |
В Баку прошло заседание по Каспию (фото) |
Главное Экономика

Туристы из стран Залива предпочитают Азербайджан

Туристы из стран Залива предпочитают Азербайджан

Азербайджан занял первое место среди 10 стран, в которые предпочитают путешествовать жители стран Персидского залива.

Согласно информации Госагентства по туризму, об этом говорится в отчете Connecting Travel Insight Report по странам, входящим в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В отчете, охватившем данные по росту авиаперелетов из стран Залива за этот год, на долю Азербайджана пришлось 38%.

В число основных направлений авиаперелетов вошли также Египет, Таиланд, Великобритания, Италия, Франция, Грузия, Швейцария, Турция и Мальдивы.

Теги:
Из этой рубрики
Польша не готова к переходу на евро
Экономика

Польша не готова к переходу на евро

2024/05/08, 01:00
Туристы из стран Залива предпочитают Азербайджан
Экономика

Туристы из стран Залива предпочитают Азербайджан

2024/05/08, 00:34
Размер мирового долга достиг рекордного значения
Экономика

Размер мирового долга достиг рекордного значения

2024/05/07, 23:36
Шади Абозаид: Азербайджан - один из ключевых игроков в инициативе «Один пояс, один путь»
Экономика

Шади Абозаид: Азербайджан – один из ключевых игроков в инициативе «Один пояс, один путь»

2024/05/07, 11:19
COP29: в Азербайджане грядут серьезные перемены
Экономика

COP29: в Азербайджане грядут серьезные перемены

2024/05/07, 10:47
Азербайджан и Словакия подписали два меморандума о сотрудничестве
Экономика

Азербайджан и Словакия подписали два меморандума о сотрудничестве

2024/05/07, 10:16
Глава АЖД озвучил сроки открытия железной дороги БТК
Экономика

Глава АЖД озвучил сроки открытия железной дороги БТК

2024/05/06, 22:57
Азербайджан показал свой туристический потенциал на выставке в Дубае (фото)
Экономика

Азербайджан показал свой туристический потенциал на выставке в Дубае (фото)

2024/05/06, 22:45
ЕС может обложить санкциями российский аналог SWIFT
Экономика

ЕС может обложить санкциями российский аналог SWIFT

2024/05/06, 22:32