Посол Сулейманов прокомментировал предвзятую статью в The Guardian

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Газета The Guardian опубликовала письмо посла Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элина Сулейманова, адресованное редакции в связи предвзятой статьей в вышеупомянутой газете.

Об этом говорится в сообщении азербайджанского посольства.

В письме говорится, что Азербайджан и Армения впервые после обретения независимости достигли очень важного соглашения в направлении нормализации отношений. Хотя соглашение о делимитации границы между двумя странами было высоко оценено международным сообществом и поддержано руководством обеих стран, неуместный негативный тон статьи, опубликованной в газете The Guardian, не отражает нынешнюю реальность.

«Автор похоже забыл, что основной причиной военных действий и нестабильности на протяжении многих лет была 30-летняя незаконная оккупация Арменией международно признанных азербайджанских земель, и даже назвал возвращение четырех азербайджанских сел, ранее оккупированных Арменией и явно расположенных в Азербайджане, что подтверждается всеми существующими картами и даже армянскими официальными лицами, как «переданные» Азербайджану.

Однако, автор прав, говоря о постоянном и тщетном поиске Арменией на протяжении истории союзников за пределами региона, в то время как прочный мир требует нормализации отношений с непосредственными соседями. Он также прав, указывая, что именно армянские сепаратисты для разжигания этнической розни и сеяния страха призывали этнических армян, жителей Карабахского региона Азербайджана, покинуть места своего проживания», – отмечается в документе.

В завершение сказано, что пришло время журналистам поддержать замечательный прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к миру.