Виталий Оруджев признан лучшим в США борцом

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Сын чемпиона мира и Европы в составе сборных СССР и России, азербайджанец по происхождению Виталий Оруджев признан лучшим борцом США.

Федерация борьбы США объявила лауреатов национальных премий по вольной борьбе по итогам 2023 года. Лучшим американским вольником в весовой категории до 61 кг был признан азербайджанец Виталий Оруджев, который приходится сыном титулованному советскому и российскому борцу Вугару Оруджеву, долгие годы проживающему в США.

Виталий удостоен премии, носящей имя двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира Джона Смита, вручаемой с 1992 года лучшему вольнику года в США.