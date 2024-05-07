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Размер мирового долга достиг рекордного значения

Размер мирового долга достиг рекордного значения

Мировой долг вырос до рекордного уровня — $315 трлн ($250 трлн фунтов стерлингов), свидетельствуют данные Institute of International Finance (IIF). Показатель вырос за счет наращивания заимствований Китаем, Индией и Мексикой. Только за первый квартал объем мирового долга вырос на $1,3 трлн.

Как отмечает в своем отчете IIF, правительства сокращают налоги и увеличивают расходы на фоне рекордного числа выборных кампаний в этом году. «Учитывая жесткую инфляцию в США и ожидаемую задержку снижения ставок Федеральной резервной системы, ралли доллара… может снова вывести на передний план проблемы с государственным долгом, особенно для развивающихся стран»,— говорится в докладе IIF (цитата по The Telegraph).

В отчете IIF говорится, что дефицит госбюджетов по-прежнему выше, чем до пандемии коронавируса. Согласно прогнозам, в этом году дефицит госбюджетов увеличит мировой долг на $5,3 трлн.

Как отмечает IIF, Китай уже столкнулся с кризисом недвижимости, который угрожает затормозить экономический рост страны на долгие годы. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что к концу десятилетия объем долга Индии может превысить размер ее экономики, поскольку она ежегодно тратит миллиарды фунтов на борьбу со стихийными бедствиями.

Эксперты IIF предупредили, что «растущие торговые разногласия и более глубокая геоэкономическая фрагментация могут снизить способность развивающихся рынков обслуживать внешний долг», поскольку многие развивающиеся страны борются с высокими долгами, номинированными в долларах.

«Хотя относительно оптимистичные краткосрочные перспективы мировой экономики являются положительным фактором для динамики долга, устойчивая инфляция, особенно в США, продолжает представлять значительный риск, оказывая повышательное давление на глобальные затраты на финансирование»,— сообщается в докладе.

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