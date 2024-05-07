В соцсетях от имени Kapital Bank действуют кибермошенники

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Кибермошенники проводят в социальных сетях фейковые кампании от имени Kapital Bank под видом поддержки Министерства здравоохранения Азербайджана.

Об этом говорится в совместной информации Минздрава и Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что через фейковые аккаунты пересылаются сообщения, что Kapital Bank якобы выплачивает любому желающему денежные средства в размере 200 манатов. Для получения средств пользователям предлагают перейти на фейковый Telegram-канал, где у них запрашивают данные банковской карты, после чего кибермошенники похищают средства с банковских счетов, принадлежащих пользователям.

«Минздрав совместно со Службой электронной безопасности рекомендует гражданам проявлять бдительность в подобных ситуациях и, столкнувшись с информацией, касающейся кампаний каких-либо ведомств, в первую очередь обращаться в это ведомство или посетить его официальный сайт для уточнения информации», – говорится в сообщении.