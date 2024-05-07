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Эксперт: Если Азербайджан будет пробивать Зангезурский коридор…

Эксперт: Если Азербайджан будет пробивать Зангезурский коридор…

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в соцсети Facebook высказался об отсутствии армянского премьера Никола Пашиняна на параде Победы в Москве.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил следующее: «Я не считаю правильным каждый год посещать московский парад Дня Победы. В прошлом году я его уже посещал».

Что тут можно сказать? Наверное, только это: «Россия не считает правильным помогать Армении, когда и если Азербайджан будет пробивать Зангезурский коридор».

День Победы – священный праздник, и не надо разевать на него бородатую пасть», – написал эксперт.

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