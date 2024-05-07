Ильхам Алиев пригласил главу FIFA на COP29 (фото)

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Посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне Фуад Искендеров посетил Цюрих.

В рамках визита в штаб-квартире Международной ассоциации футбольных федераций (FIFA) состоялась встреча с генеральным секретарем организации Маттиасом Графстремом, сообщает «Азертадж».

Посол Ф.Искендеров вручил приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное Джанни Инфантино, президенту Международной ассоциации футбольных федераций (FIFA), на участие в 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Пригласительное письмо было принято с удовлетворением.

Во встрече также приняли участие региональный директор FIFA по Европе Эльхан Мамедов и менеджер по связям с общественностью Аннализа Цакона.