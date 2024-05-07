В Баку прошло заседание по Каспию (фото)

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6-7 мая в Баку состоялось седьмое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В переговорах участвовали делегации Азербайджана (глава делегации – С. Шарифов), Исламской Республики Иран (глава делегации – А. Джахангири), Республики Казахстан (глава делегации – З. Аманджолова), Российской Федерации (глава делегации – М.Петраков) и Туркменистана (глава делегации – М.Атаджанов).

На заседании председательствовал глава азербайджанской делегации С.Шарифов.

В ходе заседания стороны продолжили обсуждение методологии проведения прямых линий выхода в Каспийском море. На встрече также было рассмотрено сотрудничество на Каспии. Делегации выразили благодарность Азербайджанской Республике за организацию встречи на высоком уровне.

Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня состоится 24-27 июня 2024 года в Исламской Республике Иран.