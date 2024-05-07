Грузинский депутат: Европарламентарии хотят усилить протестный заряд

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Европарламентарии хотят усилить протестный заряд в Грузии, считает депутат от «Грузинской мечты» Мака Бочоришвили.

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля приостановить Грузии статус кандидата в ЕС из-за закона об «иноагентах».

«Мы уже видели резолюцию Европарламента, и я думаю, что эти 31 депутатов Европарламента могли выразить свое мнение в этой резолюции. Я не знаю, что осталось недосказанного вне резолюции. Обращение ряда Европарламентариев к Жозепу Боррелю направлено на то, чтобы поддержать протестный заряд на акциях против принятия закона об «иноагентах» в Грузии», – приводит «Спутник» слова Бочоришвили.