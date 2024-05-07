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В Баку приняли делегацию Национального университета обороны Пакистана (фото, видео)

В Баку приняли делегацию Национального университета обороны Пакистана (фото, видео)

В Национальном университете обороны состоялась рабочая встреча с руководящим составом Национального университета обороны Исламской Республики Пакистан, совершающим визит в нашу страну. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, где возложили цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в деловой обстановке, было рассказано о реформах, проводимых в последние годы в области военного образования в азербайджанской армии по поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и применяемых технологических инновациях.

После представления брифингов об истории создания, системе образования и учебных процессах в обоих университетах были обсуждены перспективы развития сотрудничества в области военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем гости оставили памятную запись в Книге почетных гостей. В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.

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