В Баку прошло заседание по Каспию (фото) |
Галант озвучил цели операции в Рафахе |
Австрия не намерена становиться членом НАТО |
ВСУ уничтожают вражескую технику (видео) |
СБУ схватила офицеров, которые готовили покушение на Зеленского |
Кадыров: ВС РФ должны захватить Харьков и Одессу в мае |
Пашинян назвал предположительное время подписания мирного договора |
Азербайджан и Словакия наладят совместное оборонное производство |
Пашинян: Война с Азербайджаном в этом случае не будет не легитимной |
Главное Армия

Беларусь анонсировала совместную с Россией проверку ядерного оружия

Беларусь анонсировала совместную с Россией проверку ядерного оружия

Военные Беларуси проведут синхронизированную с Россией внезапную проверку, в ходе которой будут задействованы, в том числе носители тактического ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает sb.by.

«К проверке будут привлекаться силы и средства, способные применять тактические ядерные боеприпасы», — отметил он, уточнив, что тренировочные мероприятия проводятся по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам Вольфовича, Минск проверит навыки военных республики по подаче ядерного вооружения в воинские части, а также их загрузке, установке и подвеске на истребители.

Госсекретарь уточнил, что речь прежде всего идет об оперативно-тактических комплексах «Искандер» и фронтовых штурмовиках «Су-25».

Причиной внезапной проверки он назвал «складывающуюся военно-политическую обстановку, прежде всего вокруг Беларуси».

«Самым действенным способом совершенствования боевой готовности наших Вооруженных Сил являются внезапные проверки. Они проводятся в условиях, которые максимально приближены к реальной боевой обстановке», — заключил Вольфович.

Теги:
Из этой рубрики
Галант озвучил цели операции в Рафахе
Армия

Галант озвучил цели операции в Рафахе

2024/05/07, 20:03
В Баку приняли делегацию Национального университета обороны Пакистана (фото, видео)
Армия

В Баку приняли делегацию Национального университета обороны Пакистана (фото, видео)

2024/05/07, 18:40
ВСУ уничтожают вражескую технику (видео)
Армия

ВСУ уничтожают вражескую технику (видео)

2024/05/07, 18:27
Беларусь анонсировала совместную с Россией проверку ядерного оружия
Армия

Беларусь анонсировала совместную с Россией проверку ядерного оружия

2024/05/07, 17:48
Группа азербайджанских военнослужащих отбыла в Турцию для участия в учениях «EFES – 2024» (видео)
Армия

Группа азербайджанских военнослужащих отбыла в Турцию для участия в учениях «EFES – 2024» (видео)

2024/05/07, 16:33
Расширяются обязанности военнослужащего
Армия

Расширяются обязанности военнослужащего

2024/05/07, 12:30
СМИ: В Украине HIMARS ликвидировали сына известного российского генерала
Армия

СМИ: В Украине HIMARS ликвидировали сына известного российского генерала

2024/05/07, 11:04
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях в Турции (видео)
Армия

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях в Турции (видео)

2024/05/07, 10:25
Новая французская система борьбы с беспилотниками не может отличить БПЛА от кондиционеров
Армия

Новая французская система борьбы с беспилотниками не может отличить БПЛА от кондиционеров

2024/05/07, 09:45