Беларусь анонсировала совместную с Россией проверку ядерного оружия

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Военные Беларуси проведут синхронизированную с Россией внезапную проверку, в ходе которой будут задействованы, в том числе носители тактического ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает sb.by.

«К проверке будут привлекаться силы и средства, способные применять тактические ядерные боеприпасы», — отметил он, уточнив, что тренировочные мероприятия проводятся по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам Вольфовича, Минск проверит навыки военных республики по подаче ядерного вооружения в воинские части, а также их загрузке, установке и подвеске на истребители.

Госсекретарь уточнил, что речь прежде всего идет об оперативно-тактических комплексах «Искандер» и фронтовых штурмовиках «Су-25».

Причиной внезапной проверки он назвал «складывающуюся военно-политическую обстановку, прежде всего вокруг Беларуси».

«Самым действенным способом совершенствования боевой готовности наших Вооруженных Сил являются внезапные проверки. Они проводятся в условиях, которые максимально приближены к реальной боевой обстановке», — заключил Вольфович.