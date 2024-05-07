Токсиколог об отравлении четырех друзей в отеле Баку: возможно, медикаментозное

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Комментируя информацию об отравлении четырех мужчин в бакинском отеле, в результате чего двое скончались, а остальные госпитализированы в тяжелом состоянии, главный токсиколог Азер Максудов в беседе с Minval.az заявил, что причина фатальной интоксикации, возможно, медикаментозная.

Напомним, что 6 мая, около 04:50, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Сабаильского района. На вызов была направлена бригада скорой медицинской помощи. Прибывшая бригада зафиксировала смерть двух мужчин. Еще двое были госпитализированы в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с диагнозом «неуточненная кома». Им была оказана необходимая медицинская помощь, и лечение продолжается. На данный момент их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Сегодня Генпрокуратура распространила заявление о начавшемся расследовании по факту смерти двух человек: Кянана Мустафаева, 1998 года рождения, и Орхана Амирова, 1993 года рождения, а также госпитализации с диагнозом «отравление» Ниджата Джаббарлы, 1991 года рождения, и Хазара Джаббарлы, 1998 года рождения, доставленных с одного из предприятий общественного питания, расположенных на территории Сабаильского района. В сообщении отмечалось, что с целью установления обстоятельств происшествия, а также причин смерти и отравления пострадавших назначены соответствующие экспертизы, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По словам Максудова, пострадавшие поступили в Центр в ночь на 6 мая, и врачи борются за их жизни.

На вопрос журналиста о том, какого рода отравление стало причиной смертельного исхода, А. Максудов отметил, что в данный момент лаборатория Центра проверяет результаты, и точные выводы будут сделаны позже.

«Анализы, взятые у погибших, находятся в ведении судмедэкспертов. «Сейчас жизнь двух других пациентов уже вне опасности, они должны выкарабкаться. А вот двое из этой компании, к сожалению, скончались в отеле, и их даже не успели госпитализировать», – резюмировал Азер Максудов.