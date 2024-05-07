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Пашинян: ОДКБ хотела прибыть в Армению не как союзник, а как миротворец

Пашинян: ОДКБ хотела прибыть в Армению не как союзник, а как миротворец

Самой большой проблемой с ОДКБ было то, что эта организация хотела прибыть на территорию Армению не как союзник, как было предусмотрено, а в качестве миротворцев.

Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«А что нужно для миротворцев? Нужна война. А в этой ситуации, когда возможна война? Если мы откажемся от делимитации (границы с Азербайджаном – ред.). А те, кто требует отказаться от делимитации… вот тут цепочка и замыкается. И это логическая цепь, не больше и не меньше», – отметил Пашинян.

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