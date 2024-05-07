Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в квартале «Азербайджан» в Кахраманмараше (фото)

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Находящийся с официальным визитом в Турции премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в жилом квартале «Азербайджан» в Кахраманмараше.

Об этом сообщили в Кабинете министров.

Председатель правления Государственного агентства жилищного строительства, являющегося исполнительным органом азербайджанской стороны, Садиг Садыгов проинформировал премьер-министра Али Асадова о ходе строительных работ.

Премьер-министр дал соответствующие поручения о своевременном и качественном проведении строительных работ.