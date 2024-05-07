Пашинян: Война с Азербайджаном в этом случае не будет не легитимной

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Мы можем прекратить процесс делимитации хоть сегодня. А что будет потом? Потом будет одна простая вещь – война. Эта война будет преследовать целью, я убежден, изначально целью было это, – не допустить делимитацию. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«При чем, война в этом случае не будет не легитимной в какой-то мере. И те силы, которые требуют прекратить делимитацию, в том числе при поддержке внешних сил, сделают все для оккупации части территории Армении, чтобы использовать это для смены власти в стране», – добавил он.