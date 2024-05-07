Президент Болгарии едет в Азербайджан

Президент Болгарии Румен Радев прибудет с официальным визитом в Азербайджан 8 мая.
Как сообщают болгарские СМИ, в ходе визита планируется подписание совместной декларации об укреплении стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией.
Целью визита Радева в Баку является укрепление и углубление двустороннего стратегического партнерства в сферах, представляющих взаимный интерес, среди которых экономика, энергетика, высокие технологии, инновации, транспорт и туризм.
В состав делегации, возглавляемой президентом Болгарии, войдут исполняющий обязанности министра энергетики, председатель группы дружбы Болгария-Азербайджан в Национальном Собрании и представители бизнеса.
В ходе визита в Азербайджан главу болгарского государства будет сопровождать его супруга Десислава Радева.