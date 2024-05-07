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МИД РФ: Ни Франция, ни союзники не могут понять заявлений Макрона

МИД РФ: Ни Франция, ни союзники не могут понять заявлений Макрона

Даже союзники Франции не могут понять значения заявлений президента страны Эммануэля Макрона. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вызов посла Франции.

«Ни Франция, ни ее ближайшие союзники сами не могут понять, что заявляет бесконечно Макрон и его ближайшее окружение, которое он сформировал не так давно из людей, в частности, если мы говорим о дипломатической службе, к ней никогда не относившихся», — сказала Захарова.

По ее словам, часто союзники Франции из Британии и Германии пытаются сами уточнить, что имеет в виду французское руководство, но не получают ответа.

Дипломат назвала заявления Макрона противоречивыми и крайне агрессивными, и добавила, что они стали одной из причин вызова французского посла в МИД.

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