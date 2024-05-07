НПО Азербайджана направили открытое письмо гендиректору ЮНЕСКО в связи с кварталом Тепабаши

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Представители гражданского общества Азербайджана (НПО) направили открытое письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с кварталом Тепабаши и призвали к действиям по прекращению разрушения материального культурного наследия азербайджанского народа в Армении.

В письме отмечается, что в Армении, где исторически проживали азербайджанцы, проводилась политика уничтожения в отношении всего принадлежащего азербайджанцам культурного наследия, была предпринята попытка стереть исторические следы нашего народа.

Авторы письма призвали ЮНЕСКО направить миссию по расследованию фактов в Армению и принять незамедлительные меры в связи с кварталом Тепебаши. Они заявили, что готовы к обсуждению этих вопросов с экспертами ЮНЕСКО и предоставлению им дополнительной информации.