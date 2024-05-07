Захид Орудж: Пашиняна можно пригласить в Баку

282 Просмотров

В качестве ответа на санкции Азербайджан должен усилить процесс «Великого возвращения», шаг за шагом продвигать процесс делимитации и добиться мира в регионе. Об этом заявил депутат Захид Орудж на пленарном заседании Милли меджлиса, сообщает Minval.az.

Депутат отметил, что в ответ на санкции Азербайджан также должен укрепить военно-политический союз с братской Турцией, не вступать в конфронтацию с государствами региона, внести в черный список всех конгрессменов, поддерживающих оккупацию азербайджанских земель: начиная с госсекретаря Джеймса Бейкера и заканчивая Фогом Расмуссеном, дошедшим до гор Гейчи.

«То есть Пашиняна можно пригласить в Баку. Въезд политических врагов и лиц, призывающих к применению санкций в отношении Азербайджана, должен быть закрыт раз и навсегда», – сказал он.