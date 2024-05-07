Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях в Турции (видео)

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В турецком городе Конья проходят международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix-2024».

Как сообщает Минобороны, на предварительном этапе участникам учений был представлен брифинг. На брифинге было подробно рассказано о цели, сценарии, месте проведения учений, задачах, которые будут выполнены на различных этапах, и правилах безопасности.

В учениях с участием военнослужащих разных стран Азербайджан представляют группа личного состава парашютно-десантной и поисково-спасательной служб ВВС, средства авиации, а также спецназ ВМС.

Учения «Anatolian Phoenix-2024» продлятся до 17 мая.