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Главное Мир

Китайцы взломали сервера Минобороны Великобритании

Китайцы взломали сервера Минобороны Великобритании

Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании, в результате атаки похищены данные чиновников и действующих военнослужащих. Как утверждал телеканал Sky News со ссылкой на источники, мошенники связаны с КНР.

По их данным, 7 мая представители правительства Соединенного Королевства в связи с кибератакой выступят с заявлением в парламенте. При этом Sky News подчеркнул, что британские власти не собираются напрямую обвинять Китай в злонамеренных действиях. Отмечается, что были взломаны системы обработки платежных ведомостей, вследствие чего хакеры получили доступ к личным данным, включая банковские реквизиты, сотрудников Минобороны Великобритании, а также действующих и бывших военнослужащих.

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