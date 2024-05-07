Мбаппе готов сразиться в спринте с Усэйном Болтом

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что готов пробежать стометровку с рекордсменом мира на этой дистанции Усэйном Болтом, признав, что у него нет шансов обогнать ямайца. Слова футболиста приводит RMC Sport.

37-летний Болт на церемонии вручения премии Laureus 22 апреля в Мадриде сказал, что хотел бы, будучи в своей лучшей форме, посоревноваться с Мбаппе. «Мне кажется, однажды ему надо просто пробежать 100 метров и дать мне посмотреть на результат», — сказал Болт.

«Но это приятно, для развлечения, почему бы однажды, если у нас обоих будет время, не сделать что-то такое», — сказал 25-летний Мбаппе.