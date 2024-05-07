Известны детали перемирия, на которое согласился ХАМАС |
Израиль бьет по Рафаху (фото) |
США не планируют отправку войск в Украину |
Макрон исключил войну Франции с Россией (видео) |
Иран предлагает всем желающим свои ядерные технологии |
Начался визит Фицо в Азербайджан |
Ушаков: Лидеров Азербайджана и Армении на параде 9 мая не будет |
Азербайджан и Армения установили 40 пограничных столбов |
Во Франции отрицают отправку войск в Украину |
Главное Спорт

Мбаппе готов сразиться в спринте с Усэйном Болтом

Мбаппе готов сразиться в спринте с Усэйном Болтом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что готов пробежать стометровку с рекордсменом мира на этой дистанции Усэйном Болтом, признав, что у него нет шансов обогнать ямайца. Слова футболиста приводит RMC Sport.

37-летний Болт на церемонии вручения премии Laureus 22 апреля в Мадриде сказал, что хотел бы, будучи в своей лучшей форме, посоревноваться с Мбаппе. «Мне кажется, однажды ему надо просто пробежать 100 метров и дать мне посмотреть на результат», — сказал Болт.

«Но это приятно, для развлечения, почему бы однажды, если у нас обоих будет время, не сделать что-то такое», — сказал 25-летний Мбаппе.

Теги:
Из этой рубрики
Мбаппе готов сразиться в спринте с Усэйном Болтом
Спорт

Мбаппе готов сразиться в спринте с Усэйном Болтом

2024/05/07, 00:45
Азербайджанские футболисты сыграют со сборной Казахстана
Спорт

Азербайджанские футболисты сыграют со сборной Казахстана

2024/05/06, 23:53
Сотрудники СГБ водрузили на "Пике Гейдара" флаг Азербайджана
Спорт

Сотрудники СГБ водрузили на «Пике Гейдара» флаг Азербайджана

2024/05/06, 18:49
Баку назван "Спортивной столицей" мира
Спорт

Баку назван «Спортивной столицей» мира

2024/05/06, 18:01
Бакинский Олимпийский Стадион в топ-100 лучших стадионов мира
Спорт

Бакинский Олимпийский Стадион в топ-100 лучших стадионов мира

2024/05/06, 15:52
Нариман Ахундзаде останется в «Карабахе» еще на 4 года
Спорт

Нариман Ахундзаде останется в «Карабахе» еще на 4 года

2024/05/06, 00:31
Наши дзюдоисты выиграли Кубок Европы в командном зачете
Спорт

Наши дзюдоисты выиграли Кубок Европы в командном зачете

2024/05/05, 23:34
Семенович и Алканоглу выиграли марафон в Баку (обновлено, фото, видео)
Спорт

Семенович и Алканоглу выиграли марафон в Баку (обновлено, фото, видео)

2024/05/05, 15:09
Мустафазаде остается в «Карабахе»
Спорт

Мустафазаде остается в «Карабахе»

2024/05/05, 12:09