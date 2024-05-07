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В России задержали американского солдата

В России задержали американского солдата

В России был задержан американский военнослужащий, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По данным телеканала, американец приехал в Россию из Южной Кореи в личных целях. Его обвиняют в краже.

CNN со ссылкой на двух американских чиновников уточняет, что старший сержант был задержан 2 мая, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Посольство США сообщило семье задержанного о случившемся и добивается доступа консула к нему, передает CNN.

Politico пишет, что сержант, служащий в Южной Корее, приехал в Россию на встречу с женщиной. По словам источника издания, военнослужащий заключен под стражу до 1 июля.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США «знают об этом случае», но от дальнейших комментариев отказался.

«Нам известно о задержании в России гражданина США. Мы серьезно относимся к нашему обязательству оказывать помощь гражданам США за рубежом и оказывать всю необходимую консульскую поддержку. Когда гражданин США задерживается за границей, сотрудники консульства стараются оказать ему или ей всю необходимую помощь. Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев», — заявили РБК в пресс-службе американского посольства в России.

Представитель армии США Синтия Смит рассказала, что солдат был задержан во Владивостоке «по обвинению в преступлении», ее слова приводит NBC News. «Российская Федерация уведомила Госдепартамент США о задержании [американца] по уголовному делу в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях», — сообщила Смит. «Армия уведомила его семью, Государственный департамент США оказывает солдату соответствующую консульскую поддержку в России», — добавила она.

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