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Сийярто приветствует сближение Баку и Еревана

Сийярто приветствует сближение Баку и Еревана

Венгрия приветствует существенные шаги Армении и Азербайджана на пути к миру. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Будапеште на совместной пресс-конференции с главой МИД РА Араратом Мирзяном.

«Если не найдем мирные средства, в скором времени мир окажется ближе к третьей мировой войне. К сожалению, регион Кавказа последние годы стал свидетелем конфликтов, которые вызвали страдания жителей региона. Наша цель способствовать миру. Это касается и Южного Кавказа. Мы приветствуем существенные шаги Армении и Азербайджана и к миру, чтобы обеспечить длительный мир в регионе. Венгрия хотела бы способствовать мирным усилиям», – заверил министр.

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