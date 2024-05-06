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Крымский мост уже не используется Россией для снабжения армии

Крымский мост уже не используется Россией для снабжения армии

После неоднократных атак Украины Россия прекратила поставки оружия для обеспечения своих войск на фронте через Крымский мост. Страна перешла на использование сухопутных маршрутов через оккупированную территорию. Об этом пишет The Independent со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков разведывательного агентства Molfar.

Анализ спутниковых изображений показывает, что на Крымском мосту почти нет движения. Поэтому, по мнению аналитиков, он больше не может быть эффективной военной целью для ВСУ.

Спутниковые снимки показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

В этот период 29 февраля по мосту был замечен только один российский грузовой поезд, перевозивший около 55 вагонов горючего.

Аналитики заявили, что ни в марте, ни в апреле на мосту не было никаких движений с участием российских военных сил.

Отмечается, что использование Россией моста значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 Украина атаковала его с помощью морских безэкипажных катеров и взорвала часть проезжей части и железнодорожной линии.

Как сообщил генеральный директор Molfar Артем Старосек, решение российских властей прекратить использование Крымского моста для пополнения запасов российских сил совпало с резким ростом грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.

«Киеву теперь нужно сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией», – сказал он.

Новая железнодорожная линия, которая идет от Акимовки в Мелитополе и тянется до Бердянска и Мариуполя, прежде чем достичь Ростова в России, вероятно, будут использовать российские войска для нового наступления.

По мнению Старосека, Украина могла бы извлечь выгоду, нацеливаясь на эти сухопутные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост.

«Именно эти пути представляют серьезную угрозу, чем неработающий железнодорожный путь Крымского моста. Западная помощь также должна предоставляться таким образом, чтобы она могла покрыть потребность Украины в нанесении ударов по этим активным точкам с российскими боеприпасами», – отметил он.

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