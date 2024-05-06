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Израиль бьет по Рафаху (фото)

Израиль бьет по Рафаху (фото)

Израильские военные за сутки атаковали свыше 50 объектов палестинских радикалов в районе города Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«В течение дня самолеты ВВС Израиля нанесли удары по более чем 50 объектам террористов в районе Рафаха», – сказал он.

Представитель армии также сообщил, что военные продолжают подготовку к военной операции в этом районе, в связи с чем призывают местных жителей эвакуироваться в безопасные районы анклава. «Сегодня утром мы объявили о начале эвакуации населения из восточной части Рафаха и расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе в рамках подготовки к наземной операции в этом районе», – отметил Хагари, указав, что эти действия предпринимаются на основании решений, принятых политическим руководством Израиля.

«Мы призываем сегодня вечером тех, кто остается в районах восточной части Рафаха, куда мы передали оповещения всеми способами – по радио, интернету, в листовках, – двигаться в сторону расширенной гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где они получат полноценную гуманитарную помощь и где им будут предоставлены вода, продовольствие, медикаменты и кров», – добавил он.

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