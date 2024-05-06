Байден: Операция в Рафахе поставила бы под угрозу жизни 1 млн человек

72 Просмотров

Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что возможная военная операция еврейского государства в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа, поставила бы под угрозу жизни более 1 млн палестинцев. Об этом заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Говоря о прошедшем в понедельник телефонном разговоре лидеров двух стран, он подчеркнул: «Мы ясно выразили свое мнение по поводу операции в Рафахе, которая потенциально может поставить под угрозу жизни более 1 млн невинных людей». «Во время разговора с премьер-министром Нетаньяху президент вновь дал понять, что мы по-прежнему считаем, что сделка с освобождением заложников была бы наилучшим способом избежать подобного исхода», – добавил Кирби.