Азербайджан и Ирак обсудили перспективы развития отношений

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Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов встретился с премьер-министром этой страны Мухаммедом Шиа ас-Судани.

На встрече премьер-министр Ирака попросил передать приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и пожелал дружественному азербайджанскому народу дальнейшего развития и процветания. Об этом сообщает «Азертадж».

Он отметил важность использования имеющегося потенциала для укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в сферах энергетики, экономики, инвестиций, туризма, образования и инфраструктуры.

Мухаммед ас-Судани подчеркнул, что за последние два года отношения между двумя странами развиваются по восходящей. По его словам, официальный визит президента Ирака Абдель Латифа Джамала Рашида в Азербайджан 20-21 ноября прошлого года открыл новую страницу в истории двусторонних отношений, а взаимные визиты на высоком уровне придали дополнительный импульс развитию отношений.

Премьер-министр заявил, что обсуждения, состоявшиеся в ходе визитов министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в Ирак в декабре 2023 года и визита министра экономики Микаила Джаббарова в Ирак в марте этого года, были эффективными с точки зрения определения потенциала сотрудничества между двумя странами в различных областях.

В свою очередь, посол Насир Мамедов выразил благодарность за прием и передал премьер-министру Ирака приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Говоря о тесном сотрудничестве в рамках международных организаций, дипломат сказал, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Ираком развиваются во многих сферах, добавив, что существует большой потенциал для более тесного сотрудничества.

Посол Азербайджана сообщил, что Азербайджан готовится принять 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре этого года, и выразил уверенность, что делегация Ирака внесет свой вклад в работу сессии.

Подчеркнув необходимость проведения COP29 в контексте таких изменений климата, как глобальное потепление, опустынивание и засуха, от которых страдает большинство стран мира, и их последствий для окружающей среды, премьер-министр Мухаммед ас-Судани сказал, что Ирак на мероприятии будет представлять большая делегация.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.