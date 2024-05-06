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Эрдоган ждет от Израиля согласия на прекращение огня в Газе

Эрдоган ждет от Израиля согласия на прекращение огня в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения заседания кабинета министров в Анкаре выступил с заявлениями.

Глава турецкого государства приветствовал решение ХАМАС по принятию предложений по прекращению огня в Газе.

«Мы рады, что ХАМАС объявил о согласии на прекращение огня с нашими предложениями, сейчас такой же шаг должен сделать Израиль», – заявил президент, которого цитирует «Анадолу».

Он призвал страны Запада оказать давление на Израиль: «Призываю всех западных игроков для прекращения огня оказать давление на израильскую администрацию».

Президент Эрдоган также коснулся тему терроризма у границ страны. По его словам, Турция в ближайший период нанесет решающий удар по сепаратистской организации в Ираке и Сирии.

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