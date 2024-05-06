Турецкий KAAN завершил свои вторые летные испытания (видео)

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Турецкий истребитель пятого поколения Kaan успешно совершил свой второй испытательный полет. Об этом сообщает телеканал TGRT.

О технических подробностях тестов информации пока не поступало. Также полет еще не подтвержден официально. Между тем телеканал отмечает, что с момента первого полета 21 февраля инженеры дорабатывали программное обеспечение истребителя и занимались интеграцией новых систем для улучшения летных и боевых характеристик самолета.

21 февраля Kaan вылетел с авиабазы турецких ВВС Мюртед в Анкаре и после тестового полета вернулся туда же. Он провел в воздухе 13 минут, набрав скорость более 420 км в час и высоту 2,4 км.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет» компанией Turkish Aerospace Industries. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

Самолет пока использует импортные двигатели, однако Турция ведет разработку собственного. Власти рассчитывают к 2028 году начать поставлять истребители на вооружение ВВС.

