Макрон исключил войну Франции с Россией (видео) |
Иран предлагает всем желающим свои ядерные технологии |
Начался визит Фицо в Азербайджан |
Ушаков: Лидеров Азербайджана и Армении на параде 9 мая не будет |
Азербайджан и Армения установили 40 пограничных столбов |
Во Франции отрицают отправку войск в Украину |
Путин проведет переговоры с Пашиняном |
Баку назван «Спортивной столицей» мира |
Либби заявил, что сильно потрясен, увидев масштабы разрушений в Физули |
Главное Политика

Россия опубликовала ноту послу Франции

Россия опубликовала ноту послу Франции

Вызванному в МИД РФ после воинственных заявлений французского руководства послу Франции в Москве Пьеру Леви было заявлено о деструктивной линии Парижа. Попытки Франции создать заявлениями о возможной отправке войск в Украину некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал, говорится в сообщении МИД РФ.

«В связи со все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины 6 мая в МИД России был вызван посол Франции в Москве Пьер Леви. С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта», – отметили в МИД РФ.

Дипломату было заявлено, что попытки французских властей создать своими «безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов в Украину некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал». «Цели и задачи специальной военной операции будут выполнены», – подчеркнули в дипведомстве.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов обсудил с главой ОБСЕ нормализацию отношений с Ереваном
Политика

Байрамов обсудил с главой ОБСЕ нормализацию отношений с Ереваном

2024/05/06, 21:18
Россия опубликовала ноту послу Франции
Политика

Россия опубликовала ноту послу Франции

2024/05/06, 20:28
Посол Мамедов встретился с главой МВД Турции
Политика

Посол Мамедов встретился с главой МВД Турции

2024/05/06, 20:01
Начался визит Фицо в Азербайджан
Политика

Начался визит Фицо в Азербайджан

2024/05/06, 19:35
Ожидается подписание Декларации о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и Словакией
Политика

Ожидается подписание Декларации о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и Словакией

2024/05/06, 18:21
Азербайджан и Армения установили 40 пограничных столбов
Политика

Азербайджан и Армения установили 40 пограничных столбов

2024/05/06, 18:13
Путин проведет переговоры с Пашиняном
Политика

Путин проведет переговоры с Пашиняном

2024/05/06, 18:06
Венгрия и Армения открывают посольства
Политика

Венгрия и Армения открывают посольства

2024/05/06, 17:36
Премьер-министр Словакии вылетел в Баку
Политика

Премьер-министр Словакии вылетел в Баку

2024/05/06, 17:22