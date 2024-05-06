Россия опубликовала ноту послу Франции

128 Просмотров

Вызванному в МИД РФ после воинственных заявлений французского руководства послу Франции в Москве Пьеру Леви было заявлено о деструктивной линии Парижа. Попытки Франции создать заявлениями о возможной отправке войск в Украину некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал, говорится в сообщении МИД РФ.

«В связи со все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины 6 мая в МИД России был вызван посол Франции в Москве Пьер Леви. С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта», – отметили в МИД РФ.

Дипломату было заявлено, что попытки французских властей создать своими «безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов в Украину некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал». «Цели и задачи специальной военной операции будут выполнены», – подчеркнули в дипведомстве.