Макрон исключил войну Франции с Россией (видео) |
Иран предлагает всем желающим свои ядерные технологии |
Начался визит Фицо в Азербайджан |
Ушаков: Лидеров Азербайджана и Армении на параде 9 мая не будет |
Азербайджан и Армения установили 40 пограничных столбов |
Во Франции отрицают отправку войск в Украину |
Путин проведет переговоры с Пашиняном |
Баку назван «Спортивной столицей» мира |
Либби заявил, что сильно потрясен, увидев масштабы разрушений в Физули |
Главное Армия

Россия крайне агрессивно восприняла возможное появление F-16 в Украине

Россия крайне агрессивно восприняла возможное появление F-16 в Украине

Россия будет воспринимать появление в Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификации. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«В ближайшее время ожидается появление на украинском ТВД многофункциональных самолётов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного. Самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», – говорится в заявлении МИД РФ по поводу подготовки к ядерным тактическим учениям в Южном военном округе ВС РФ.

Теги:
Из этой рубрики
Керим Велиев принял членов турецкой делегации (фото, видео)
Армия

Керим Велиев принял членов турецкой делегации (фото, видео)

2024/05/06, 20:38
Россия крайне агрессивно восприняла возможное появление F-16 в Украине
Армия

Россия крайне агрессивно восприняла возможное появление F-16 в Украине

2024/05/06, 19:47
США и Армения обсудили двусторонние оборонные приоритеты
Армия

США и Армения обсудили двусторонние оборонные приоритеты

2024/05/06, 19:22
Во Франции отрицают отправку войск в Украину
Армия

Во Франции отрицают отправку войск в Украину

2024/05/06, 18:10
Продолжается вывод РМК из Азербайджана (видео)
Армия

Продолжается вывод РМК из Азербайджана (видео)

2024/05/06, 18:04
Россия захватила еще два населенных пункта в Украине
Армия

Россия захватила еще два населенных пункта в Украине

2024/05/06, 14:31
Дрон Magura V5 уничтожил российский катер в Крыму
Армия

Дрон Magura V5 уничтожил российский катер в Крыму

2024/05/06, 11:42
Путин поручил отрепетировать ядерный удар
Армия

Путин поручил отрепетировать ядерный удар

2024/05/06, 11:12
Палубный Bayraktar совершил рекордный полет
Армия

Палубный Bayraktar совершил рекордный полет

2024/05/06, 10:36