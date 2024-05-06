Россия крайне агрессивно восприняла возможное появление F-16 в Украине

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Россия будет воспринимать появление в Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификации. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«В ближайшее время ожидается появление на украинском ТВД многофункциональных самолётов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного. Самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», – говорится в заявлении МИД РФ по поводу подготовки к ядерным тактическим учениям в Южном военном округе ВС РФ.