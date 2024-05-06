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Азербайджан показал свой туристический потенциал на выставке в Дубае (фото)

Азербайджан показал свой туристический потенциал на выставке в Дубае (фото)

Туристические возможности Азербайджана представлены на открывшейся 6 мая международной туристической выставке ATM Dubai 2024 (Arabian Travel Market 2024).

Согласно информации Государственного агентства по туризму, на выставке, которая считается одним из главных туристических событий для ближневосточного рынка, проводятся встречи B2B (Business to Business), обсуждаются возможности сотрудничества между местными и зарубежными представителями туристической отрасли.

Помимо Бюро по туризму Азербайджана, на национальном стенде нашу страну представляют 34 местных партнера, в том числе «Азербайджанские авиалинии», туристический центр «Шахдаг», гостиницы и туристические компании.

Посетители стенда информируются о традиционных туристических продуктах, через VR представлены возможности природного туризма Азербайджана, создается возможность отведать национальные сладости.

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