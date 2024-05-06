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Путин проведет переговоры с Пашиняном

Путин проведет переговоры с Пашиняном

Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая в Москве.

Об этом сообщил помощник президента РФ Ушаков.

По его словам, на следующий день после инаугурации, которая состоится 7 мая, Путин проведет первое крупное мероприятие – юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета.

«За последнее время в отношениях между Россией и Арменией накопились проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами», – сказал Ушаков. «Вы знаете, что сам Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. В последнее время заметно сократились контакты между нашими странами на различных уровнях. Критика раздается и в адрес России, и в адрес ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)», – указал помощник президента РФ.

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