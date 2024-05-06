Либби заявил, что сильно потрясен, увидев масштабы разрушений в Физули

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Посол США в Азербайджане Марк Либби заявил, что сильно потрясен, увидев масштабы разрушений в Физули, а также впечатлен проводимыми здесь восстановительными работами.

Посол отметил, что Соединенные Штаты предоставили Азербайджану помощь на сумму более 1,5 миллиарда долларов после обретения независимости посредством USAID, Бюро по военно-политическим вопросам, Бюро по народонаселению, беженцам и миграции и многих других агентств и международных организаций.

«Из них более 250 миллионов долларов выделены на помощь вынужденным переселенцам и более 38 миллионов долларов на поддержку процессов по разминированию. Мы привержены взятым на себя обязательствам по оказанию этой помощи», – говорится в информации американской дипмиссии в Баку.