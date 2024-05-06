Венгрия и Армения открывают посольства

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Армения и Венгрия условились открыть в ближайшее время посольства в Ереване и Будапеште, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Это станет еще одним важным шагом в процессе улучшения отношений между двумя странами», – заявил глава венгерского МИД.

Он напомнил, что Венгрия и Армения восстановили дипломатические отношения в декабре 2022 года после десятилетнего перерыва – они были приостановлены в 2012 году армянской стороной после того, как венгерские власти экстрадировали в Баку азербайджанского военного, убившего армянского офицера.