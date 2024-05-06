Фон дер Ляйен пригрозила Китаю

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Брюссель ждет от Китая добровольного сокращения экспорта или будет принимать жесткие экономические меры, заявила по итогам трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует ТАСС.

Чиновница посетовала, что «китайская субсидированная продукция, такая как электромобили и стальная продукция, наводнила рынок Евросоюза (ЕС)», а страна продолжает поддерживать свою промышленность на фоне отсутствия роста внутреннего потребления.

«Мир не может принимать лишнюю китайскую продукцию. Поэтому я призвала китайское правительство ответить на это структурное перепроизводство», — сказала фон дер Ляйен. В связи с прозвучавшим требованием она уточнила, что доступ на рынки ЕС должен быть равным, но в ЕК готовы «в полном объеме использовать наши инструменты по защите».