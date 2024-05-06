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Главное Общество

В Азербайджане отзывают из обращения опасные для жизни итальянские лекарства

В Азербайджане отзывают из обращения опасные для жизни итальянские лекарства

В Азербайджане отзывают из обращения несколько серий лекарственного препарата «Аминоселект» итальянского производителя.

Решение принято на основе лабораторных анализов образцов продукции в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

«В результате лабораторных анализов в образцах растворов для инъекций «Аминоселект 500 мл» и «Аминоселект 250 мл» производства итальянской компании İndustriya Farmasyutika Qalenika Senese SR обнаружены темные частицы постороннего вещества (по нормативному документу производителя, в лекарственном растворе, предназначенном для внутривенного введения, не должно присутствовать механических примесей или частиц посторонних веществ). В связи с возможной опасностью для жизни и здоровья граждан было принято решение об отзыве из обращения серий 2300311; 2300312 «Аминоселект 500 мл» и 2301012, 2301013, 2300469, 2300470 «Аминоселект 250 мл», – говорится в информации.

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