«Обидеть и возмутить»: почему Запад провоцирует «исламский терроризм»?

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Регулярное промывание мозгов путем применения манипулятивных методов воздействия стало главным оружием мозговых центров Запада, и не только. Как бы грустно ни звучало, но СМИ являются тем самым инструментом, который сильные мира сего пускают в ход, когда хотят обратить общественное сознание (мнение) в нужное им (заказчикам) русло. И если раньше термин «терроризм» (действия, в результате которых страдают мирные жители) не имел ни национальности, ни религии, то в настоящее время в общественном сознании широких масс он, однозначно, ассоциируется с Исламом, хотя до этого были «робеспьеры», IRA, Ку-клус-клан (ККК), «Дашнакцутюн», еврейские «Хагана», «Иргун» и прочие террористические организации. Лишь исламский терроризм прочно укрепился в сознании…

Сегодня политики в тандеме со СМИ и международными донорскими организациями довольно «успешно» занимаются подменой понятий, добиваясь колоссальных результатов в реализации своих корыстных планов.

Почему так случилось? Ведь Ислам – это религия мира и добра. Ислам запрещает истребление мирных жителей.

Но постоянный контроль сознания, систематическое напоминание и тиражирование о зле, исходящем от исламского мира, не дает массам задуматься и понять, что от рук мусульман сегодня (и всегда) страдает в тысячи раз меньше людей, чем от рук немусульман.

Сложно привести в пример хотя бы одну христианскую, европейскую страну, разрушенную мусульманами, такой просто не существует. Зато легко можно перечислить страны, разрушенные и обессиленные христианским миром: Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан, Йемен. Причем все это делалось и продолжает осуществляться «чужими руками». А чтобы антимусульманские утверждения звучали убедительно, Запад параллельно провоцирует мусульман на радикальные меры, которые начинают действовать по принципу «кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет».

Такой искусственной провокацией является акция с сожжением Священного Корана, которая регулярно проводится в Швеции. Последнее подобное кощунство было приурочено к «Евровидению» и запланировано на 3 мая в Мальмё. Предыдущее сожжение Корана прошло 28 апреля. При этом европейское государство легализовало эту акцию, и обеспечило ее участников поддержкой полиции, чтобы никто не смог помешать. Подобными новостями здесь уже никого не удивишь. Швеция вообще стала лидером в этом подлом и низком поступке: священное писание мусульман было сожжено здесь в январе, июне, августе, сентябре 2023 года.

Примечательно, что правительство Швеции не скрывает целей, ради которых оно идет на эту подлость. Так, представитель шведской полиции Пер Энгстрем призвал всех жителей Мальмё сохранять спокойствие и не обращать внимания на акцию, цель которой состоит в том, чтобы «обидеть и возмутить». При этом сообщается, что меры охраны порядка в шведском городе будут усилены, поскольку есть «опасения, что могут возникнуть беспорядки».

Удивительно было бы, если бы такие опасения отсутствовали. Ведь шведское правительство само напрашивается на беспорядки, поскольку поставило перед собой цель «обидеть и возмутить» мусульман. И теперь мы ждем развязки, хотя в этой стране, вероятно, думают, что игра стоит свеч, потому что на кону вступление в НАТО.

При этом западные и европейские страны называют себя самыми толерантными, по крайней мере, хотят такими казаться в глазах мировой общественности. Но именно они на протяжении веков демонстрируют крайнюю агрессивность, когда хотят завладеть чужими территориями, ресурсами и имуществом, оставляя кровавый след по всему миру. Да, США разрушили Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан, Йемен. А чтобы замести следы своих бессчетных преступлений и скрыть промахи, американские лидеры рекламируют так называемые крестовые походы «за демократию». Сейчас попытка навязать свою хваленную «демократию» работает на дестабилизацию обстановки в Грузии.

Америка настолько увлечена войнами и вмешательствами по всему миру, что конфликт с ее участием, в котором гибнут сотни тысяч мирных жителей, стал обыденностью. США навязывает войны ради смены неугодного им правительства, как это происходило в Ираке, Афганистане, Ливии (когда международная коалиция с активным участием Франции стояла за ликвидацией Муаммара Каддафи в октябре 2011 года) и ради разграбления и присвоения ценностей этих народов. В настоящее время судьба Ливии мало кого интересует, потому что главной задачей было – разрушить и разворовать.

США и все европейское сообщество сегодня закрывают глаза на гибель десятков тысяч мирных палестинцев в секторе Газа, и даже не думают препятствовать продолжению этой страшной резни.

Именно христианская, а не мусульманская, цивилизация порабощала «низшие» расы и народы. Запад и США постоянно объявляют об очередной перезагрузке, но никакое переформатирование и реформы не в состоянии справиться с этой отлаженной системой лжи, насилия, убийств, грабежей, порабощения и манипуляций.

Правда в том, что среди мусульман появляются террористы по той же причине, по которой они появлялись и среди противников Гитлера, или среди индейцев, убивавших американцев, или среди ирландцев, или армян, или партизан. Это ответная реакция на внешнюю или внутреннюю агрессию. Именно мусульманские страны в последние десятилетия являются объектами внешней и внутренней агрессии (со стороны стран или правителей, крышуемых этими странами). Но, к сожалению, большинство упускает из виду последовательность событий, путая причины и следствия.

Будь у перечисленных мусульманских стран ядерная бомба, никто бы не стал лезть к ним со своей «демократией» и «защитой прав человека». Возможно, если бы не ядерное оружие, и независимого Пакистана сегодня уже не было бы.

А между тем цель – «обидеть и возмутить» преследовало и французское издание Charlie Hebdo, когда опубликовало карикатуру на пророка Мухаммеда. Как результат – 7 января 2015 года двое вооруженных исламистов ворвались в редакцию и открыли огонь, убив 12 человек: штатных карикатуристов, экономиста, редакторов, а также ранили одиннадцать человек. Бывший президент Франсуа Олланд назвал это «террористическим актом крайней степени жестокости», а о том, кем была спровоцирована эта жестокость, умолчал.

А боевиками оказались, как ни странно, французские мусульмане алжирского происхождения. Из того самого Алжира, в котором Франция учинила страшный геноцид и не ответила за свои преступления.

И в завершении: миграционный кризис, который сегодня переживают европейские страны – это наказание им за то, что когда-то при их поддержке или молчаливом согласии Запад и международная коалиция создали (читай, вооружили) террористические организации из числа повстанцев и вторглись в мусульманские страны, разрушив их и заставив людей бежать от войны…

Рамелла Ибрагимхалилова