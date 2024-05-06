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В России задержана журналистка Надежда Кеворкова

В России задержана журналистка Надежда Кеворкова

Журналистка Надежда Кеворкова задержана по обвинению в оправдании терроризма, сообщают СМИ со ссылкой на её адвоката

Как утверждает Калой Ахильгов, ей предъявляют обвинение из-за поста о движении «Талибан». Также сообщается, что она оправдывала действия бандитов в Нальчике в 2005 году. Кеворкова отправлена в изолятор временного содержания, 7 мая ей изберут меру пресечения.

Сама Надежда Кеворкова не признаёт вину по делу об оправдании терроризма. Её бывший муж, журналист Максим Шевченко, предполагает «месть определённых сил за открытую пропалестинскую позицию».

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