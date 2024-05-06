Шоу Либби

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Посол США Марк Либби посетил Шушу. Это, отметим, первый визит американского дипломата на освобожденные от армянской оккупации азербайджанские территории. Либби, после вступления в должность посла, неоднократно приходилось отвечать на вопросы журналистов о том, почему американские дипломаты отказываются от визитов в Карабах. На что он отвечал, что, мол, не хочет участвовать в чьих-то шоу и сам решит, когда «созреют условия» для соответствующего визита.

США, которые еще год назад претендовали на роль посредника между Баку и Ереваном, сегодня фактически лишились подобной возможности. Не станем скрывать, у общественности даже были большие надежды на американское посредничество. Но Вашингтон открыто встал на сторону Еревана, пытаясь оказать давление на Баку. Однако кризис, возникший по вине администрации Байдена, сторонам все же удалось разрулить. Причем при инициативе самого же Вашингтона. И произошедшее в ретроспективе можно действительно назвать «американской комедией» – мягко говоря. И позором американской администрации.

Такая могущественная страна, как США, в конечном счете спасовала перед Баку. С другой стороны, вся эта ситуация лишила Штаты главного – они полностью утратили свой авторитет среди азербайджанской общественности. Если раньше можно было сказать, что азербайджанское общество прозападное и антироссийское, то сегодня оно – проазербайджанское. Нет особых симпатий к Москве и Вашингтону. И чтобы хоть как-то исправить положение, в США Марку Либби дали отмашку на посещение Карабаха, от которого так усердно уклонялся и прежний посол, чем вызывал справедливое возмущение азербайджанской стороны.

Впрочем, у Еревана сегодня настоящий шок. Армянские телеграм-каналы, активно тиражирующие демонстративный отказ Либби посещать Карабах, сегодня негодуют и критикуют посла. «Как так вышло?» – задаются вопросом они.

Так, в чьем шоу принял участие сегодня Либби? Почему американские дипломаты вопрос посещения освобожденного Карабаха долгое время использовали как инструмент то ли давления на Баку, то ли косвенного несогласия с победой Азербайджана в войне? Янков сложно понять.

Примечательно, что господин Либби, наконец, встречался с «прозападными» представителями общественности и критиковал ситуацию со свободой прессы в нашей стране. Причем все это происходит на фоне неспокойствия в Грузии, где Штаты фактически открыто призывают население выйти на протесты и организовать революцию. Что задумала администрация Байдена в Азербайджане? Встреча с «прозападным лагерем», а теперь неожиданное посещение Шуши. Переходят ли США в активную фазу своей работы для того, чтобы вернуть утраченные здесь позиции?

Мы дождемся ответа на этот вопрос. Во всяком случае, если судить по действиям Либби, то можно с уверенностью сказать одно: господин посол принял участие в шоу США. Очень скоро мы узнаем о последствиях.

Максуд Салимов