Песков о репетиции ядерного удара: Это совсем новый виток эскалации

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Представители Франции, Великобритании и США говорили о готовности и намерении отправить вооружённые контингенты в Украину. Это совсем новый виток эскалации, беспрецедентный. Он требует особого внимания и особых мер.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения с нестратегическим ядерным оружием.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что генштаб страны по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ.

В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Учения ракетных соединений Южного военного округа направлены на поддержание готовности личного состава и техники и в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, отметили в Минобороны РФ.

«Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – говорится в сообщении.