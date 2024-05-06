Завтра в Баку будет дождь

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7 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, в отдельных районах полуострова интенсивные, грозы. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Северо-западный ветер стихнет после полудня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 10-12° тепла, днем 13-15° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – 70-80%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы, град, в некоторых горных районах снег. Ночью и утром местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.