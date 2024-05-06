Симонян «пожалел о своих высказываниях» о России

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Парламент Армении ответил на письмо Совета Федерации, направленное по поручению председателя верхней палаты парламента РФ Валентины Матвиенко в связи с антироссийскими заявлениями ее армянского коллеги Алена Симоняна.

«Глава парламентской постоянной комиссии Саргис Ханданян ответил через два дня после получения, но я не буду вдаваться в подробности», – сказал на брифинге Симонян, добавив, что «не пожалел о своих высказываниях».

Напомним, выступая на конференции председателей парламентов государств Евросоюза, Симонян обвинил Россию во вторжении в Украину и заявил, что Армения «решительно защищает территориальную целостность Украины».