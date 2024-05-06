Карл III вместе с Эльчином Гулиевым понаблюдал за «Виндзорским королевским конным шоу» (видео)

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Успешно завершились выступления делегации Азербайджана на «Виндзорском королевском конном шоу» в Великобритании, которые были с большим интересом встречены публикой.

Как сообщили в Федерации конного спорта Азербайджана, участие азербайджанской делегации в этом престижном мероприятии в составе танцевального ансамбля Государственной пограничной службы, кавалерийского отряда с участием 20 карабахских скакунов и команды поло “Land of Fire” состоялось при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации Федерации.

В рамках «Виндзорского королевского конного шоу» азербайджанская делегация встретилась с королем Великобритании Карлом III, были вручены произведение известного скульптора Фаига Гаджиева «Лошадь Дильбоз «Зафар» и картина члена Союза художников Эльнура Махмудова.

Также была проведена товарищеская игра между азербайджанской командой “Land of Fire” и самой престижной командой Великобритании «Guards Polo Club». Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу команды Азербайджана.

Король Карл III понаблюдал за «Виндзорским королевским конным шоу», в котором участвовали карабахские скакуны, вместе с главой Федерации конного спорта Азербайджана, начальником Госпогранслужбы Эльчином Гулиевым.